У березні населення продало валюти на 77,8 млн доларів більше, ніж купило.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:30
Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало
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Дивися повний текст Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало.
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:30
конечно отправили за свой счет людей , люди остались без зарплаты без бизнеса ( без дохода) конечно на жизнь приходиться сдавать подушку безопасности ...
Вот только Х.. им ! я лишний раз перекредитуюсь чем пойду зеленку сдавать
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