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Населення в березні більше
здавало валюти, ніж купувало

Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:30

Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало

Пропонуємо до обговорення:
У березні населення продало валюти на 77,8 млн доларів більше, ніж купило.

Дивися повний текст Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:30

конечно отправили за свой счет людей , люди остались без зарплаты без бизнеса ( без дохода) конечно на жизнь приходиться сдавать подушку безопасности ...
Вот только Х.. им ! я лишний раз перекредитуюсь чем пойду зеленку сдавать
yama
 
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