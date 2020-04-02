Сьогоднішні торги знову показали, наскільки малооб'ємний і залежний від дій невеликого числа гравців наш валютний міжбанк.
Дивися повний текст Міжбанк: чергова буря в склянці.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:55
Міжбанк: чергова буря в склянці
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Дивися повний текст Міжбанк: чергова буря в склянці.
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