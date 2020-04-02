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Міжбанк: чергова
буря в склянці

Міжбанк: чергова буря в склянці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:55

Міжбанк: чергова буря в склянці

Пропонуємо до обговорення:
Сьогоднішні торги знову показали, наскільки малооб'ємний і залежний від дій невеликого числа гравців наш валютний міжбанк.

Дивися повний текст Міжбанк: чергова буря в склянці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:45

Интересно - finance.ua и minfin.com.ua это одно и тоже? Статья один в один, названия только разные и время выпуска.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:11

Остается открытым вопрос, почему Нацбанк, купивший вчера валюту по 27,08 и по 27,10 гривен в достаточно больших объемах (для нашего рынка) не вышел на торги с таким любимым им “сглаживанием курсовых колебаний” хотя бы к 11-12 часам и не остановил эту откровенную раскрутку курса на уровнях до 27,20 гривен.


Я так понимаю вопрос риторический, кому там нужна стабильность, денег бы срубить ;)
Igorten
 
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