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Імпортний газ став дешевшим: у скільки обійшовся в березні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:36
Пропонуємо до обговорення:
Середня митна вартість імпортного природного газу при ввезенні в Україну в березні склала $153,65 за 1000 куб. м.
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