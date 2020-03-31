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Чи штрафують автомобілістів
за відсутність масок:...

Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14

Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...

Пропонуємо до обговорення:
У Патрульній поліції МВС спростували інформацію про те, що копи штрафують водіїв за відсутність масок або наявність пасажирів в салоні.

Дивися повний текст Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок: пояснення поліції.
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