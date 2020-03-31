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Чи штрафують автомобілістів
за відсутність масок:...

Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14

Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...

Пропонуємо до обговорення:
У Патрульній поліції МВС спростували інформацію про те, що копи штрафують водіїв за відсутність масок або наявність пасажирів в салоні.

Дивися повний текст Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок: пояснення поліції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14

а маски покупать только в эпицентре? Те что по 990 грн за 50 шт или выбирать подороже?
boxfav
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:40

  boxfav написав:а маски покупать только в эпицентре? Те что по 990 грн за 50 шт или выбирать подороже?

Уже неоднократно писалось: хоть самодельные носите.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:52

boxfav
Та повно вже масок - від 11 грн починаючи ... Було б бажання ... Мені он постійно на вулиці пропонують по 13 грн ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:53

И в любом случае, общаясь с патрульным, водитель обязан надеть маску – ведь полицейский не может знать о состоянии его здоровья», – акцентировал Роман Мартынюк.


Это где такая обязанность прописана?? Общаясь с патрульным водитель НЕ ОБЯЗАН одевать маску. Это по желанию водителя. Хочет водитель сам - пусть одевает медицинскую маску, или маскарадную маску или полиэтиленовый пакет.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:16

Re: Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...

  Евгений Н. написав:Общаясь с патрульным водитель НЕ ОБЯЗАН одевать маску

Более того хоть это явно и не прописано но должен быть без маски, а лицо должно соответствовать тому что запечатлено на фотографии в ВУ. Если водитель оденет маску полицейский не сможет убедиться что перед ним именно тот человек которому было выдано данное ВУ.
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