У Патрульній поліції МВС спростували інформацію про те, що копи штрафують водіїв за відсутність масок або наявність пасажирів в салоні.
Дивися повний текст Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок: пояснення поліції.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14
Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок: пояснення поліції.
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:14
а маски покупать только в эпицентре? Те что по 990 грн за 50 шт или выбирать подороже?
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:40
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:52
boxfav
Та повно вже масок - від 11 грн починаючи ... Було б бажання ... Мені он постійно на вулиці пропонують по 13 грн ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:53
Это где такая обязанность прописана?? Общаясь с патрульным водитель НЕ ОБЯЗАН одевать маску. Это по желанию водителя. Хочет водитель сам - пусть одевает медицинскую маску, или маскарадную маску или полиэтиленовый пакет.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:16
Re: Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...
Более того хоть это явно и не прописано но должен быть без маски, а лицо должно соответствовать тому что запечатлено на фотографии в ВУ. Если водитель оденет маску полицейский не сможет убедиться что перед ним именно тот человек которому было выдано данное ВУ.
Mind the gap.
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