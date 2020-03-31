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Чи штрафують автомобілістів
за відсутність масок:...

Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 21:59

хуторянка мне знакомый дальнобойщик рассказывал,что когда эти ездоки влетают со всей дури,а фура гружённая переезжает его пополам то характерный хрус слышен.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 09:30

  Дядя Дима написав:хуторянка мне знакомый дальнобойщик рассказывал,что когда эти ездоки влетают со всей дури,а фура гружённая переезжает его пополам то характерный хрус слышен.

Спасибо, Кэп!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:34

  хуторянка написав:Ratatui разрешите полюбопытствовать хрустики от производного "хорошо ломаться"? :mrgreen:


Вам уже ответили.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:04

г. Киев. Пользовалась услугами Яндекс- такси . Водитель Ремарчук Сергей Викторович. Машина Ауди АВ 8339 СТ. Водитель был без маски, хотя в стране карантин. На просьбу открыть окно, он несколько раз грубо спросил, зачем это мне, на что я ответила, что он без маски и это угрожает моему здоровью. Тогда он нагло ответил, что я могу отменить заказ и я была вынуждена покинуть машину, хотя было уже поздно и мне нужно было поскорее попасть домой. Никому не могу порекомендовать этот сервис. Крайне непрофессионально. Служба поддержки ответила шаблонно и я не уверена, что в отношении водителя будут применены соответсвующие меры.
ulita9
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