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Xiaomi представила унікальний
розумний годинник з двома...

Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 01:39

Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi анонсувала дитячі розумні годинник Xiaomi Mi Bunny 4.

Дивися повний текст Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома камерами і 5G (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 01:39

За 120 долларов я бы не стала покупать ребенку часы, у нас Jet и с основными функциями они справляются на отлично, а здесь уже лишние функции, я считаю
katae4561
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