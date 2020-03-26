Компанія Xiaomi анонсувала дитячі розумні годинник Xiaomi Mi Bunny 4.
Дивися повний текст Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома камерами і 5G (фото).
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Додано: Чет 09 кві, 2020 01:39
Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома...
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Дивися повний текст Xiaomi представила унікальний розумний годинник з двома камерами і 5G (фото).
Додано: Чет 09 кві, 2020 01:39
За 120 долларов я бы не стала покупать ребенку часы, у нас Jet и с основными функциями они справляются на отлично, а здесь уже лишние функции, я считаю
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