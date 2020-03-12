RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо найкращі програми
ПНП і громадянства за...

Названо найкращі програми ПНП і громадянства за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 02:55

Названо найкращі програми ПНП і громадянства за...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба компанії, в дослідженні за 2020 рік розглядалися інвестиційні програми отримання ПНП 23 країн.

Дивися повний текст Названо найкращі програми ПНП і громадянства за інвестиції 2020 року (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94555
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо смартфони Xiaomi, які отримають MIUI 12
R2 » Вів 07 кві, 2020 12:22
2 217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 23:38
lisovetssm
Зеленський закликав банки створити нові програми...
R2 » Вів 07 кві, 2020 14:05
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 14:05
finua
Названо нові симптоми коронавірусу
R2 » Чет 12 бер, 2020 16:56
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:56
Corpocrator

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron