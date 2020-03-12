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Названо найкращі програми ПНП і громадянства за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 02:55
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба компанії, в дослідженні за 2020 рік розглядалися інвестиційні програми отримання ПНП 23 країн.
Дивися повний текст Названо найкращі програми ПНП і громадянства за інвестиції 2020 року (інфографіка)
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