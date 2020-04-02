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ПриватБанк і Visa знизили
тарифи на міжнародні перекази...

ПриватБанк і Visa знизили тарифи на міжнародні перекази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:39

ПриватБанк і Visa знизили тарифи на міжнародні перекази...

Пропонуємо до обговорення:
З початку квітня ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази за допомогою карток Visa.

Дивися повний текст ПриватБанк і Visa знизили тарифи на міжнародні перекази по картках.
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