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Індексація зарплати у квітні: що потрібно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:20
Пропонуємо до обговорення:
У квітні індексацію зарплати проводити не будуть.
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