У квітні індексацію зарплати проводити не будуть.
Дивися повний текст Індексація зарплати у квітні: що потрібно знати.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:20
Індексація зарплати у квітні: що потрібно знати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексація зарплати у квітні: що потрібно знати.
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:20
Какие красивые зарплаты вы здесь пишете. А как на счёт медработников работающих на 0,75 ставки за 2800грн в месяц? Конечно, обсуждать нормальные зарплаты можно, а обсудите зарплаты и пенсии простых людей.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:50
Re: Індексація зарплати у квітні: що потрібно знати
А нормальные зарплаты, что, у "сложных" людей?
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