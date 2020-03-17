Про це повідомила команда Prozorro в Facebook.
Дивися повний текст Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:55
Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:56
Пока меньше транспорта, может лучше ремонтами дорог и мостов заняться поактивнее?
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:19
Не время сейчас, родина в опасности. На другом бабки рубят.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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