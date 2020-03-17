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Київ скасував закупівлю
камер з розпізнаванням облич

Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:55

Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила команда Prozorro в Facebook.

Дивися повний текст Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:56

Пока меньше транспорта, может лучше ремонтами дорог и мостов заняться поактивнее?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:19

  Rainbow написав:Пока меньше транспорта, может лучше ремонтами дорог и мостов заняться поактивнее?

Не время сейчас, родина в опасности. На другом бабки рубят.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Не прокатило :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:49

p_a_l, ага - самое время снимать патриотическое кино (как предложила партия шоколадного)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:36

Когда-то Украина продала разработки по распознаванию лиц Google
https://korrespondent.net/business/comp ... ij-startap
KTB
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:07

Камери з тепловізором -- дорога іграшка, як правило такі на броньовану машину ставлять або човен, щоб бачити у повній темряві. В аеропорту ніби вже стоять такі -- там скрінінг реально виправданий. Краще б сказали куди їх планували поставити -- чи воно того варте.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:54

  KTB написав:Когда-то Украина продала разработки по распознаванию лиц Google
https://korrespondent.net/business/comp ... ij-startap

А каким боком тут Украина ? :mrgreen:
ssnet
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