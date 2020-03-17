Про це повідомила команда Prozorro в Facebook.
Дивися повний текст Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:55
Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ скасував закупівлю камер з розпізнаванням облич.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:56
Пока меньше транспорта, может лучше ремонтами дорог и мостов заняться поактивнее?
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:19
Не время сейчас, родина в опасности. На другом бабки рубят.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:08
Не прокатило
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:49
p_a_l, ага - самое время снимать патриотическое кино (как предложила партия шоколадного)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:36
Когда-то Украина продала разработки по распознаванию лиц Google
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:07
Камери з тепловізором -- дорога іграшка, як правило такі на броньовану машину ставлять або човен, щоб бачити у повній темряві. В аеропорту ніби вже стоять такі -- там скрінінг реально виправданий. Краще б сказали куди їх планували поставити -- чи воно того варте.
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:54
А каким боком тут Украина ?
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