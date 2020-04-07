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Доставка медзасобів:
скільки коштує рейс з Китаю

Доставка медзасобів: скільки коштує рейс з Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:24

Доставка медзасобів: скільки коштує рейс з Китаю

Пропонуємо до обговорення:
Рейс у Китай для доставки в Україну медичних засобів проти поширення коронавірусу коштує 150-180 тисяч доларів.

Дивися повний текст Доставка медзасобів: скільки коштує рейс з Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:24

цікаво було б калькуляцію подивитись
ruslan42212
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