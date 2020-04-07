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Доставка медзасобів: скільки коштує рейс з Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Рейс у Китай для доставки в Україну медичних засобів проти поширення коронавірусу коштує 150-180 тисяч доларів.
Дивися повний текст Доставка медзасобів: скільки коштує рейс з Китаю
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:24
цікаво було б калькуляцію подивитись
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