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У Мінекономіки розповіли, на
скільки впаде економіка і...

У Мінекономіки розповіли, на скільки впаде економіка і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:11

У Мінекономіки розповіли, на скільки впаде економіка і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, на скільки впаде економіка і як її рятуватимуть.
R2
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Какие 364 тыс безработных? Официальные данные до 2 млн. РЕАЛЬТНЫХ...
Moimir
 
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