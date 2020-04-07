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У Мінекономіки розповіли, на скільки впаде економіка і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, на скільки впаде економіка і як її рятуватимуть
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:12
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