Кияни, які порушили обмежувальні заходи, введені для запобігання поширенню коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.
Дивися повний текст До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за порушення карантину - Кличко.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04
До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...
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Дивися повний текст До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за порушення карантину - Кличко.
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