RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До бюджету Києва вже стягнули
майже 100 тисяч за...

До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни, які порушили обмежувальні заходи, введені для запобігання поширенню коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

Дивися повний текст До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за порушення карантину - Кличко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94562
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

Це всього 6 штрафів
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 431
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksandr-musienko, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
R2 » П'ят 03 кві, 2020 21:02
3 279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 09:40
_hunter
Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де... 1, 2
R2 » Суб 04 кві, 2020 11:35
12 932
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 22:52
tokwoy
Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо...
R2 » П'ят 03 кві, 2020 21:10
7 535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 19:17
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3040)
09.04.2020 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.