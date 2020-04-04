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До бюджету Києва вже стягнули
майже 100 тисяч за...

До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни, які порушили обмежувальні заходи, введені для запобігання поширенню коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

Дивися повний текст До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за порушення карантину - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

Це всього 6 штрафів
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:48

  pogorelets написав:Це всього 6 штрафів


А с другой стороны если посмотреть, так это всего 6 лохов.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

- которые вызвали распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа.

Исходя из написанного, надо еще доказать, что действия вызвали заражение кого-либо 8)
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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