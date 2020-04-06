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Кабмін вніс зміни до карантинних
обмежень (інфографіка)

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19.

Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
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