Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19.
Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: aleksandr-musienko, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|