Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19.
Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)
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Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:53
Особливо вражає необхідність будівельних робіт і продажа будматеріалів в епідемію.Це Гереги Кабміну забашляли?
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:54
svitlana_piskunova, случаи разные бывают. Иногда нужно устранить и аварийную ситуацию (да банально трубу прорвало). А где брать материалы для этого?
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