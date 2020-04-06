Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19.
Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:53
Особливо вражає необхідність будівельних робіт і продажа будматеріалів в епідемію.Це Гереги Кабміну забашляли?
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:54
svitlana_piskunova, случаи разные бывают. Иногда нужно устранить и аварийную ситуацию (да банально трубу прорвало). А где брать материалы для этого?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:38
Кроме Гереги есть ещё тысячи других будмагов. Да и у каждого настоящего хозяина, благодаря карантину, появилась счастливая возможность доделать дома то, до чего раньше руки не доходили, а не отращивать животик на диване.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:53
Герегу кришує шам Шмигаль. В пресі був лист до прем'єра і відповідь. Корупція в чистому виді в час карантину ,як і все інше в зеленодупих.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:53
ага, когда весь народ загнан по квартирам на круглосуточно - обязательно находится пару умников которые включают перфоратор.
в карантин только аварийные работы и должно быть минимум шума
на данный момент нужно штрафовать не за маски - а за шум в жилых домах!!!
следовательно работа строймагазинов должна быть сведена к абсолютному минимуму!!! (так как они фактически распространяют шум в многоквартирных домах)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:46
Вы эту _хотелку_ хоть каким-нить законом/актом/поставлением подтвердить можете?
"Должно быть" -- хорошая шутка.
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