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Кабмін вніс зміни до карантинних
обмежень (інфографіка)

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52

Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19.

Дивися повний текст Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:53

Особливо вражає необхідність будівельних робіт і продажа будматеріалів в епідемію.Це Гереги Кабміну забашляли?
svitlana_piskunova
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:54

svitlana_piskunova, случаи разные бывают. Иногда нужно устранить и аварийную ситуацию (да банально трубу прорвало). А где брать материалы для этого?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:38

  svitlana_piskunova написав:Особливо вражає необхідність будівельних робіт і продажа будматеріалів в епідемію.Це Гереги Кабміну забашляли?


Кроме Гереги есть ещё тысячи других будмагов. Да и у каждого настоящего хозяина, благодаря карантину, появилась счастливая возможность доделать дома то, до чего раньше руки не доходили, а не отращивать животик на диване.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:53

  warlamp написав:
  svitlana_piskunova написав:Особливо вражає необхідність будівельних робіт і продажа будматеріалів в епідемію.Це Гереги Кабміну забашляли?


Кроме Гереги есть ещё тысячи других будмагов. Да и у каждого настоящего хозяина, благодаря карантину, появилась счастливая возможность доделать дома то, до чего раньше руки не доходили, а не отращивать животик на диване.


Герегу кришує шам Шмигаль. В пресі був лист до прем'єра і відповідь. Корупція в чистому виді в час карантину ,як і все інше в зеленодупих.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:53

  warlamp написав:Кроме Гереги есть ещё тысячи других будмагов. Да и у каждого настоящего хозяина, благодаря карантину, появилась счастливая возможность доделать дома то, до чего раньше руки не доходили, а не отращивать животик на диване.


ага, когда весь народ загнан по квартирам на круглосуточно - обязательно находится пару умников которые включают перфоратор.

в карантин только аварийные работы и должно быть минимум шума

на данный момент нужно штрафовать не за маски - а за шум в жилых домах!!!

следовательно работа строймагазинов должна быть сведена к абсолютному минимуму!!! (так как они фактически распространяют шум в многоквартирных домах)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:46

  uaprofi написав:
  warlamp написав:Кроме Гереги есть ещё тысячи других будмагов. Да и у каждого настоящего хозяина, благодаря карантину, появилась счастливая возможность доделать дома то, до чего раньше руки не доходили, а не отращивать животик на диване.


ага, когда весь народ загнан по квартирам на круглосуточно - обязательно находится пару умников которые включают перфоратор.

в карантин только аварийные работы и должно быть минимум шума

на данный момент нужно штрафовать не за маски - а за шум в жилых домах!!!

следовательно работа строймагазинов должна быть сведена к абсолютному минимуму!!! (так как они фактически распространяют шум в многоквартирных домах)

Вы эту _хотелку_ хоть каким-нить законом/актом/поставлением подтвердить можете?
"Должно быть" -- хорошая шутка.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:16

Ознайомтесь безпосередньо зі змінами в Постанову № 211. "Заклади торгівлі будівельними матеріалами" відсутні в тексті рішення Кабміну. Перевіряйте те, що друкуєте.
volodymyrprizvyshche
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