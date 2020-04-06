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Ринок мікрокредитування в
умовах карантину: з чим...

Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:17

Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...

Пропонуємо до обговорення:
У нашій країні населення звикло до заощаджень: українці часто збирають гроші «на чорний день». У бізнесу ж ситуація зовсім інша.

Дивися повний текст Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим зіткнулися МФО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:17

Пусть вообще позакрывают эти шараги!
viktormorozok
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