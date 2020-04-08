У нашій країні населення звикло до заощаджень: українці часто збирають гроші «на чорний день». У бізнесу ж ситуація зовсім інша.
Дивися повний текст Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим зіткнулися МФО.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:17
Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим зіткнулися МФО.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:01
Я вот тоже перестал отдавать, потому что остался без работы и у меня просто нет денег, что бы отдать, их просто нет и всё.
И кто за это будет нести ответ? Кто за меня отдаст деньги? А они звонят, угрожают.
Вот что в такой ситуации делать? Власти, ответьте!!!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:28
Re: Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...
Как появились, так и исчезните.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:11
alavrentev363, а кто виноват, что вы настолько лохонулись, что взяли кредит на реальный номер телефона? Надо было купить самую дешевую симку и на неё оформлять..
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