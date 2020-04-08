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Ринок мікрокредитування в
умовах карантину: з чим...

Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:17

Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...

Пропонуємо до обговорення:
У нашій країні населення звикло до заощаджень: українці часто збирають гроші «на чорний день». У бізнесу ж ситуація зовсім інша.

Дивися повний текст Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим зіткнулися МФО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:17

Пусть вообще позакрывают эти шараги!
viktormorozok
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:01

Я вот тоже перестал отдавать, потому что остался без работы и у меня просто нет денег, что бы отдать, их просто нет и всё.
И кто за это будет нести ответ? Кто за меня отдаст деньги? А они звонят, угрожают.
Вот что в такой ситуации делать? Власти, ответьте!!!
alavrentev363
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:55

Давайте флешмоб #неверни кредит
maximgutta
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:43

Ага бізнесмени бариги б...ді.скоро вони всі кануть у минуле...
somobole35
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:28

Re: Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...

Как появились, так и исчезните.
leonidturchak55
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 06:45

Закрыть все конторы по выдаче денег
zhuk080120
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:11

alavrentev363, а кто виноват, что вы настолько лохонулись, что взяли кредит на реальный номер телефона? Надо было купить самую дешевую симку и на неё оформлять..
maksymzp88
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