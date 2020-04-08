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Ринок мікрокредитування в
умовах карантину: з чим...

Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:27

Их шарашкины конторы с их заоблачными процентами давно пора закрыть. Уже сколько людей пострадали от этих ур**, уже сколько им заплачено и переплачено но власти вообще не до нас. Подписывайтесь петицию на сайте президента о закрытие всех мфо, может быть хоть что-то изменится.
serg_yanishin
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