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Держсектор економіки може
перейти на безготівкову форму...

Держсектор економіки може перейти на безготівкову форму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:03

Держсектор економіки може перейти на безготівкову форму...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації та Національний банк України уклали меморандум про співпрацю у сфері цифровізації, що передбачає роботу двох відомств над перекладом в безготівкову форму розрахунків у всіх сферах державного сектора економіки.

Дивися повний текст Держсектор економіки може перейти на безготівкову форму розрахунків - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:03

Ви реально це?
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pogorelets
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