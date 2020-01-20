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Держсектор економіки може перейти на безготівкову форму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:03
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації та Національний банк України уклали меморандум про співпрацю у сфері цифровізації, що передбачає роботу двох відомств над перекладом в безготівкову форму розрахунків у всіх сферах державного сектора економіки.
Дивися повний текст Держсектор економіки може перейти на безготівкову форму розрахунків - НБУ
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R2
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Додано: Чет 09 кві, 2020 18:03
Ви реально це?
Ще не перейшли?
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pogorelets
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:23
Тут скорее вопрос, а что вообще оплачивалось налом? Сколько видел госуслуг: оплата через банк и квитанцию сдаёшь для отчётности. Так ещё с совка. Наверное, имеется в виду, что золотить ручку теперь тоже будет обязательно только через банк.
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moveton
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