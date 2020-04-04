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"Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак під час онлайн-брифінгу.
Дивися повний текст \"Велике будівництво\" створить 150 тисяч робочих місць - Укравтодор
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Додано: Чет 09 кві, 2020 18:04
А як бюджет вже можно дерибанити, а головне хто більше всіх отримає.
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pogorelets
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