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"Велике будівництво" створить
150 тисяч робочих місць -...

"Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:04

"Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак під час онлайн-брифінгу.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\" створить 150 тисяч робочих місць - Укравтодор.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:04

А як бюджет вже можно дерибанити, а головне хто більше всіх отримає.
pogorelets
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