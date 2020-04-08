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Дивися повний текст Максим Пархоменко: а як житимемо після карантину?.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:36
Максим Пархоменко: а як житимемо після карантину?
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Дивися повний текст Максим Пархоменко: а як житимемо після карантину?.
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:36
К июлю о карантине уже забудут и будут думать, как вылазить из сложной экономической ситуации
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