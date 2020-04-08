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Максим Пархоменко: а як
житимемо після карантину?

Максим Пархоменко: а як житимемо після карантину?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:36

Максим Пархоменко: а як житимемо після карантину?

Пропонуємо до обговорення:
Погляд на майбутнє економіки, курсу і ВВП.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: а як житимемо після карантину?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:36

К июлю о карантине уже забудут и будут думать, как вылазить из сложной экономической ситуации
KULANDALE
 
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