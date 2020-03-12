Про це написав у Facebook заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич.
Дивися повний текст Енергоатому не вистачає коштів на зарплати і придбання ядерного палива - профспілка.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:44
Енергоатому не вистачає коштів на зарплати і придбання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоатому не вистачає коштів на зарплати і придбання ядерного палива - профспілка.
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:44
Культурные какие-то люди. Шахтёры всего-то слегка помитинговали и им сразу всё выплатили. Тут же даже и делать ничего не надо: нет денег на топливо - реактор стал. Как показал 2014й, достаточно остановить даже только кусочек одной АЭС, чтобы всей стране пришлось рубить электричество на треть каждых суток. Хотя с тех пор зелёнки понастроили. Может возьмёт на себя нагрузку.
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