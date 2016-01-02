RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрпошта" і "AliExpress"
запустили чартерні авіарейси з...

"Укрпошта" і "AliExpress" запустили чартерні авіарейси з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:02

"Укрпошта" і "AliExpress" запустили чартерні авіарейси з...

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта і AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази в тиждень - це дозволить доставляти посилки з Китаю за 14-20 днів.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" і \"AliExpress\" запустили чартерні авіарейси з посилками в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:02

"сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней".

Ну вот хоть бы тут не врали уже про 15 дней. 2 года назад такое еще было, сейчас минимум 35-45 суток. Если 30, то это уже супер быстро.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6346
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2966 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:43

  EKO написав:"сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней".

Ну вот хоть бы тут не врали уже про 15 дней. 2 года назад такое еще было, сейчас минимум 35-45 суток. Если 30, то это уже супер быстро.


По разному бывает, у меня из четырёх посылок с Али в прошлом месяце, одна дошла за восемь дней (на укрпочту), я сам удивлен :)
kronastius
 
Повідомлень: 24
З нами з: 10.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], warlamp і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
AliExpress запускає оплату товарів готівкою
R2 » Суб 02 січ, 2016 13:53
4 2421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 23:07
ulianademiduk
Укрпошта візьме позику на 100 млн євро
R2 » П'ят 13 бер, 2020 14:05
2 202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 23:33
buratinyo
Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у...
R2 » Вів 10 бер, 2020 19:20
3 219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 08:53
wadimk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8257)
09.04.2020 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.