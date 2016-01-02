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"Укрпошта" і "AliExpress" запустили чартерні авіарейси з...
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта і AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази в тиждень - це дозволить доставляти посилки з Китаю за 14-20 днів.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" і \"AliExpress\" запустили чартерні авіарейси з посилками в Україну
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R2
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:02
"сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней".
Ну вот хоть бы тут не врали уже про 15 дней. 2 года назад такое еще было, сейчас минимум 35-45 суток. Если 30, то это уже супер быстро.
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EKO
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:43
EKO написав:
"сейчас средний срок доставки заказов AliExpress в Украине составляет около 15-20 дней".
Ну вот хоть бы тут не врали уже про 15 дней. 2 года назад такое еще было, сейчас минимум 35-45 суток. Если 30, то это уже супер быстро.
По разному бывает, у меня из четырёх посылок с Али в прошлом месяце, одна дошла за восемь дней (на укрпочту), я сам удивлен
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kronastius
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