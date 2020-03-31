Уряд та Національний банк напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу.
Дивися повний текст Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми екстреної підтримки.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:20
Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми...
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Дивися повний текст Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми екстреної підтримки.
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