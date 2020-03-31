|
|
Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:20
Пропонуємо до обговорення:
Уряд та Національний банк напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу.
Дивися повний текст Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми екстреної підтримки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94574
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:21
Брать кредиты, чтобы платить зарплату и налоги
-
Honey
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему