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Для малого та середнього бізнесу
розробили дві програми...

Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:20

Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд та Національний банк напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу.

Дивися повний текст Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми екстреної підтримки.
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