Кабінет міністрів України постановив, що перебування осіб на обсервації через пандемію коронавірусу є безкоштовним, крім харчування.
Дивися повний текст Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:21
Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22
Т.е. если у человека нет особо денег или ему некому принести продуктов - он обречен на голодное проживание? Типа только, чтобы с голоду не сдох?
Ну прекрасно, что говорить... Сразу забота видна о людях..
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