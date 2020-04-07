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Кабмін постановив, що харчування
в обсервації буде платним

Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:21

Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України постановив, що перебування осіб на обсервації через пандемію коронавірусу є безкоштовним, крім харчування.

Дивися повний текст Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22

Т.е. если у человека нет особо денег или ему некому принести продуктов - он обречен на голодное проживание? Типа только, чтобы с голоду не сдох?
Ну прекрасно, что говорить... Сразу забота видна о людях..
djnergal
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:20

  djnergal написав:Т.е. если у человека нет особо денег или ему некому принести продуктов - он обречен на голодное проживание? Типа только, чтобы с голоду не сдох?
Ну прекрасно, что говорить... Сразу забота видна о людях..


Если там ещё и кормить будут бесплатно, то некоторых и через полгода не выгонишь! :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:33

Если государство обязывает пройти обсервацию у лиц которые не инфицированы то оно должно оплатить эти "удобства" или не нарушать конституцию. Потому что отсебятина "карантин" , "в парк не ходи", "но в эпицентр можно" вызывает в этом цирке совсем не улыбки!
amorroma_amorroma
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