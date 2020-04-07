Кабінет міністрів України постановив, що перебування осіб на обсервації через пандемію коронавірусу є безкоштовним, крім харчування.
Дивися повний текст Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:21
Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним.
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22
Т.е. если у человека нет особо денег или ему некому принести продуктов - он обречен на голодное проживание? Типа только, чтобы с голоду не сдох?
Ну прекрасно, что говорить... Сразу забота видна о людях..
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:20
Если там ещё и кормить будут бесплатно, то некоторых и через полгода не выгонишь!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:33
Если государство обязывает пройти обсервацию у лиц которые не инфицированы то оно должно оплатить эти "удобства" или не нарушать конституцию. Потому что отсебятина "карантин" , "в парк не ходи", "но в эпицентр можно" вызывает в этом цирке совсем не улыбки!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:17
в тюрьме вроде как кормят бесплатно, но желающих там жить что-то маловато )))
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