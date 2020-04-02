НБУ прогнозує жорсткий макроекономічний сценарій
Дивися повний текст Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:28
Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:58
Дружить с чумными опасно для здоровья и кошелька.
Вот уже и землю поставили на продажу и беню готовы сдать..
А где деньги от МВФ?
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:01
Даст МВФ кредит или нет, от кризиса это уже не спасёт.
В конце 2008 года Украина получила первый транш 4,5 млрд$ из кредита от МВФ в размере 16 млрд$ . Но от кризиса это не спасло, т.к. основными причинами кризиса 2009 года были те же самые причины, что и сейчас:
1. Мировой финансовый кризис (тогда перекредитование, сейчас пандемия)
2. Падение внешнего спроса
3. Выплаты по кредитам
4. Уход иностранных инвесторов (ОВГЗ)
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