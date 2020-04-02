RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Без МВФ Україна повторить
кризу 2009 року - Нацбанк

Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:28

Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
НБУ прогнозує жорсткий макроекономічний сценарій

Дивися повний текст Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94591
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:28

Не забывайте, в кризис 2009 г. Гривна упала в 2 раза, а в 2014 в 3 раза
Mn123
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:58

Дружить с чумными опасно для здоровья и кошелька.
Вот уже и землю поставили на продажу и беню готовы сдать..
А где деньги от МВФ?
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:01

Даст МВФ кредит или нет, от кризиса это уже не спасёт.
В конце 2008 года Украина получила первый транш 4,5 млрд$ из кредита от МВФ в размере 16 млрд$ . Но от кризиса это не спасло, т.к. основными причинами кризиса 2009 года были те же самые причины, что и сейчас:
1. Мировой финансовый кризис (тогда перекредитование, сейчас пандемия)
2. Падение внешнего спроса
3. Выплаты по кредитам
4. Уход иностранных инвесторов (ОВГЗ)
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 13.03.15
Подякував: 318 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:03

Мы уже его повторяли в 2014-м
p_a_l
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:16

какой 2009 ? тут что вообще никто не понимает что происходит? для кого эта информация вообще?
azon
 
Повідомлень: 172
З нами з: 06.09.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:37

  azon написав:какой 2009 ? тут что вообще никто не понимает что происходит? для кого эта информация вообще?

Ну так объясните нам, да подробней :)
LutsMan
 
Повідомлень: 814
З нами з: 10.06.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19
R2 » Вів 07 кві, 2020 13:07
3 213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 13:46
_hunter
Україна завершила опалювальний сезон з рекордними...
R2 » Пон 06 кві, 2020 19:55
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 20:01
unicdima
Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ
R2 » Чет 02 кві, 2020 11:24
4 151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 22:50
klukvova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84338)
10.04.2020 13:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.