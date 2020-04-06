НБУ прогнозує жорсткий макроекономічний сценарій
Дивися повний текст Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:28
Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:28
Не забывайте, в кризис 2009 г. Гривна упала в 2 раза, а в 2014 в 3 раза
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:58
Дружить с чумными опасно для здоровья и кошелька.
Вот уже и землю поставили на продажу и беню готовы сдать..
А где деньги от МВФ?
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:01
Даст МВФ кредит или нет, от кризиса это уже не спасёт.
В конце 2008 года Украина получила первый транш 4,5 млрд$ из кредита от МВФ в размере 16 млрд$ . Но от кризиса это не спасло, т.к. основными причинами кризиса 2009 года были те же самые причины, что и сейчас:
1. Мировой финансовый кризис (тогда перекредитование, сейчас пандемия)
2. Падение внешнего спроса
3. Выплаты по кредитам
4. Уход иностранных инвесторов (ОВГЗ)
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:16
какой 2009 ? тут что вообще никто не понимает что происходит? для кого эта информация вообще?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:37
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:20
Прогнозуй, не прогнозуй -все равно получишь... дырку от бублика.
Задача по математике для начальной школы:
Если отдать надо 17 миллиардов, то чем поможет ̶м̶е̶р̶т̶в̶о̶м̶у̶ ̶п̶р̶и̶п̶а̶р̶к̶а̶ новый кредит в 10 миллиардов (а на самом деле, как обычно дадут 20-30% от этой суммы)?
То, что поможет этому составу нацбанка продержаться у кормушки еще полгода-год, пока границы снова откроют, в этом, уверен, никто не сомневается.
А для страны этот кредит, в обмен на продажу своей земли - зло, он только отсрочит этот ужас без конца.
Вот, как надо делать. Аргентина нам в пример:
2004 год:
Аргентина в понедельник предупредила кредиторов и МВФ о том, что никакое давление не сможет вынудить ее изыскать источник средств, чтобы выплатить долги
"Аргентинцы, международные кредиторские организации и частные кредиторы Аргентины должны осознать масштабы наших ресурсов, которые мы не можем увеличить каким-нибудь чудесным образом или с помощью вымогательства", - сказал президент Аргентины
https://news.finance.ua/ru/news/-/46523 ... atit-dolgi
2020 год: Аргентина отказалась платить долги по кредитам МВФ до выхода из рецессии: "Ни цента"
Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг в размере 100 млрд. долларов США перед кредиторами, включая МВФ
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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