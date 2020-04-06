Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк

Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:20

или с помощью вымогательства

Прогнозуй, не прогнозуй -все равно получишь... дырку от бублика.Задача по математике для начальной школы:Если отдать надо 17 миллиардов, то чем поможет ̶м̶е̶р̶т̶в̶о̶м̶у̶ ̶п̶р̶и̶п̶а̶р̶к̶а̶ новый кредит в 10 миллиардов (а на самом деле, как обычно дадут 20-30% от этой суммы)?То, что поможет этому составу нацбанка продержаться у кормушки еще полгода-год, пока границы снова откроют, в этом, уверен, никто не сомневается.А для страны этот, в обмен на продажу своей земли - зло, он только отсрочит этот ужас без конца.Вот, как надо делать. Аргентина нам в пример:2004 год:"Аргентинцы, международные кредиторские организации и частные кредиторы Аргентины должны осознать масштабы наших ресурсов, которые мы не можем увеличить каким-нибудь чудесным образом", - сказал президент Аргентины2020 год: