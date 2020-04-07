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Без МВФ Україна повторить
кризу 2009 року - Нацбанк

Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:50

  KTB написав:Вроде през говорил, что от МВФ надо избавляться или уже переобулся и додавливает страну к полному рабству.


Он уже полностью переобулся, переоделся и перекрасился.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:27

У меня сосед-алкаш так себя ведёт один в один! Каждый день по подъезду бегает , стучит в двери и орёт: "Налейте или займите- ато здохну!!!". И похоже уже все соседи ждут, когда он реально ласты откинет. Я думал после позорного попрошайничества Пети, при каждом удобном случае, последующим ну хотя-бы тупо станет стыдно так убого побираться- а нет, схема-то рабочая... была до недавнего времени. А как вещали перед выборами, какие речи несли- любо-дорого послушать! А теперь опять с протянутой рукой клянчат как алкаши под стограмулькой, да ещё и дефолтом угрожают проклятым бужуинам, коли денег на распил не подкинут : ) Да будьте вы взрослыми людьми, прекратите клянчить, осознайте всю реальность сложившейся ситуации, объявите дефолт и пошлите нахрен МВФ со всеми их долгами, как абсолютно верно сделала Аргентина. Скажите- всё! Ни туда вы господа слабоумные деньги вливали, мы обнуляемся и начинаем всё с чистого листа. И только тогда, возможно, экономика начнет реконструироваться и развиваться. А пока мы в стадии: "Хэй сосед подкинь денег, а то я тебе все старые долги не отдам!", стадия с которой я начал этот опус- сосед-алкаш.
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