Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк

Додано: Суб 11 кві, 2020 08:27

У меня сосед-алкаш так себя ведёт один в один! Каждый день по подъезду бегает , стучит в двери и орёт: "Налейте или займите- ато здохну!!!". И похоже уже все соседи ждут, когда он реально ласты откинет. Я думал после позорного попрошайничества Пети, при каждом удобном случае, последующим ну хотя-бы тупо станет стыдно так убого побираться- а нет, схема-то рабочая... была до недавнего времени. А как вещали перед выборами, какие речи несли- любо-дорого послушать! А теперь опять с протянутой рукой клянчат как алкаши под стограмулькой, да ещё и дефолтом угрожают проклятым бужуинам, коли денег на распил не подкинут : ) Да будьте вы взрослыми людьми, прекратите клянчить, осознайте всю реальность сложившейся ситуации, объявите дефолт и пошлите нахрен МВФ со всеми их долгами, как абсолютно верно сделала Аргентина. Скажите- всё! Ни туда вы господа слабоумные деньги вливали, мы обнуляемся и начинаем всё с чистого листа. И только тогда, возможно, экономика начнет реконструироваться и развиваться. А пока мы в стадии: "Хэй сосед подкинь денег, а то я тебе все старые долги не отдам!", стадия с которой я начал этот опус- сосед-алкаш.