Федеральна резервна система США оголосила про масштабну програму з надання кредитів на суму до 2,3 трлн доларів для підтримки економіки.
Дивися повний текст ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3 трлн доларів.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:52
ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3...
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Дивися повний текст ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3 трлн доларів.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:52
А что же в Уркаине?
Собственных граждан на обсервации голодом морят..
Не такого мы себе президента выбирали!
Ганьба!
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