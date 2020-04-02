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ФРС оголосила про програму
допомоги економіці США на 2,3...

ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:52

ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3...

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна резервна система США оголосила про масштабну програму з надання кредитів на суму до 2,3 трлн доларів для підтримки економіки.

Дивися повний текст ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3 трлн доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:52

А что же в Уркаине?
Собственных граждан на обсервации голодом морят..
Не такого мы себе президента выбирали!
Ганьба!
amorroma_amorroma
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