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У світі почалося найбільше
економічне падіння з часів...

У світі почалося найбільше економічне падіння з часів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:56

У світі почалося найбільше економічне падіння з часів...

Пропонуємо до обговорення:
Економічна криза, яку викликала пандемія коронавірусу, стала найбільшою з часів Великої депресії 1929-1930-х років.

Дивися повний текст У світі почалося найбільше економічне падіння з часів Великої депресії - глава МВФ.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:56

Чем закончился великий кризис надеюсь понятно?
Префразирую, на какой войне США получили максимальную прибыль, и закрепили за собой роль мирового лидера, и отделались минимальным ущербом в виде Перл Харбор? ВОВ..
amorroma_amorroma
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