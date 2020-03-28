Економічна криза, яку викликала пандемія коронавірусу, стала найбільшою з часів Великої депресії 1929-1930-х років.
Дивися повний текст У світі почалося найбільше економічне падіння з часів Великої депресії - глава МВФ.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:56
У світі почалося найбільше економічне падіння з часів...
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Дивися повний текст У світі почалося найбільше економічне падіння з часів Великої депресії - глава МВФ.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:56
Чем закончился великий кризис надеюсь понятно?
Префразирую, на какой войне США получили максимальную прибыль, и закрепили за собой роль мирового лидера, и отделались минимальным ущербом в виде Перл Харбор? ВОВ..
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