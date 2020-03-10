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Саудівська Аравія і Росія
домовилися про скорочення...

Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45

Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
Росія і Саудівська Аравія домовилися про істотне скорочення видобутку нафти, повідомило у четвер джерело в ОПЕК.

Дивися повний текст Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення видобутку нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45

Ні про що вони не домовились, тому що ф'ючерси на нафту не подорожчали.
andrijk777
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