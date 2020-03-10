Росія і Саудівська Аравія домовилися про істотне скорочення видобутку нафти, повідомило у четвер джерело в ОПЕК.
Дивися повний текст Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення видобутку нафти.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45
Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення видобутку нафти.
Додано: Чет 09 кві, 2020 23:45
Ні про що вони не домовились, тому що ф'ючерси на нафту не подорожчали.
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