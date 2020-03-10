Саудівська Аравія і Росія домовилися про скорочення...

Додано: Суб 11 кві, 2020 01:03

warlamp написав: Метрополия приказала договариваться, иначе арабов обложат повышенными ввозными пошлинами, а россиян - санкциями, вплоть до запрета экспортировать нефть. Метрополия приказала договариваться, иначе арабов обложат повышенными ввозными пошлинами, а россиян - санкциями, вплоть до запрета экспортировать нефть.

Кто там выиграл, кто проиграл, вообще можно будет сказать не раньше, чем начнет восстанавливаться мировая экономика. С одной стороны, если я правильно понимаю, по новой сделке Россия должна уменьшить объм добычи до 8.5 млн баррелей в сутки, в то время как по старой ей предлагалось уменьшить объем до 10.3 млн баррелей в сутки. Но по новой сделке сильнее уменьшаь объем и другие страны. Кроме того, я видел пару достаточно алармистких англоязычных статей про проблемы в сланцевой трасли в США. В итоге, если после всех этих рывков цена нефти вырастет до более высоких уровней, чем была в феврале, не исключено, что уже в среднесрочной перспективе Россия и Саудовская Аравия окажутся в выигрыше.Но навскидку это вряд ли скажешь, поскольку со всех сторон - масса "аналитиков", занимающихся больше пропагандой, чем аналитикой.